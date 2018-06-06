Норвегия — Панама. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2018, 20:00 мск).
Сборная Норвегии в очередном товарищеском матче постарается продолжить свою успешную серию, дома в матче со сборной Панамы. Вся Панама с нетерпением ждёт дебюта их команды на чемпионате мира, надеясь, что их футболисты смогут утереть нос критикам, которые называют панамскую сборную самой слабой на предстоящем мундиале. Букмекеры в этом матче практически не верят в Панаму, считая фаворитом норвежцев, победа которых оценивается коэффициентом 1.72.
Сборная Норвегии
Сборная Норвегии в последнее время начинает нравиться — плоды работы Ларса Лагербека видны, особенно по результатам. Норвежцы выиграли 3 из последних четырёх матчей отбора на ЧМ-2018, проиграв только немцам, хотя этого уже оказалось недостаточным для попадания в стыки. В этом же календарном году скандинавы выиграли все 3 товарищеских матча. В марте норвежцы разгромили Австралию (4:1), а также минимально обыграли Албанию (1:0). В прошлую же субботу команда Норвегии одержала волевую победу в гостях над Исландией (3:2).
Сборная Панамы
Сборная же Панамы после своего исторического успеха в отборочном цикле зоны КОНКАКАФ совершенно не впечатляет, выиграв лишь два контрольных матча из семи — у Гренады (5:0) и Тринидада и Тобаго (1:0). В марте панамцы попытались потягаться с крепкими европейскими соперниками, но проиграли всухую, минимально уступив Дании (0:1), а затем разгромно проиграв Швейцарии (0:6). На нынешнем сборе команда Панамы снова не смогла забить, но и не пропустила от Северной Ирландии (0:0).
Где смотреть матч
Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет матч Норвегия — Панама в прямом эфире, начиная с 19:55 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Сборные Норвегии и Панамы не встречались ранее в очных матчах.
Интересные факты
Сборная Норвегии имеет 3-матчевую победную серию (+3=0-0, 8:3);
Сборная Норвегии имеет 6-матчевую серию в домашних матчах (+4=2-0, 13:4);
Сборная Панамы выиграли лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 3:10);
Сборная Панамы не забивала в трёх из четырёх последних матчей (+1=1-2, 1:7).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Норвежцы хороши сейчас как в игровом, так и в функциональном плане. Наверняка, команда Лагербека в Осло постарается обыграть ещё одного участника чемпионата мира, чтобы порадовать родную публику и укрепить надежду своих болельщиков в том, что следующий крупный турнир обязательно будет проходить с их участием. Панамская сборная только на днях прилетела в Европу, так что может иметь проблемы с акклиматизацией. Наш прогноз: «Результат матча» (Победа Норвегии) — коэффициент 1.72 Михаил КРИПАК