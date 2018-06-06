Прогноз на матч Норвегия — Панама: продолжат ли норвежцы свою победную серию

Норвегия — Панама. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2018, 20:00 мск).

Сборная Норвегии в очередном товарищеском матче постарается продолжить свою успешную серию, дома в матче со сборной Панамы. Вся Панама с нетерпением ждёт дебюта их команды на чемпионате мира, надеясь, что их футболисты смогут утереть нос критикам, которые называют панамскую сборную самой слабой на предстоящем мундиале. Букмекеры в этом матче практически не верят в Панаму, считая фаворитом норвежцев, победа которых оценивается коэффициентом 1.72.

Сборная Норвегии

Сборная Норвегии в последнее время начинает нравиться — плоды работы Ларса Лагербека видны, особенно по результатам. Норвежцы выиграли 3 из последних четырёх матчей отбора на ЧМ-2018, проиграв только немцам, хотя этого уже оказалось недостаточным для попадания в стыки. В этом же календарном году скандинавы выиграли все 3 товарищеских матча. В марте норвежцы разгромили Австралию (4:1), а также минимально обыграли Албанию (1:0). В прошлую же субботу команда Норвегии одержала волевую победу в гостях над Исландией (3:2).

Сборная Панамы

Сборная же Панамы после своего исторического успеха в отборочном цикле зоны КОНКАКАФ совершенно не впечатляет, выиграв лишь два контрольных матча из семи — у Гренады (5:0) и Тринидада и Тобаго (1:0). В марте панамцы попытались потягаться с крепкими европейскими соперниками, но проиграли всухую, минимально уступив Дании (0:1), а затем разгромно проиграв Швейцарии (0:6). На нынешнем сборе команда Панамы снова не смогла забить, но и не пропустила от Северной Ирландии (0:0).

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 2» покажет матч Норвегия — Панама в прямом эфире, начиная с 19:55 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Норвегии и Панамы не встречались ранее в очных матчах.

Интересные факты

Сборная Норвегии имеет 3-матчевую победную серию (+3=0-0, 8:3);

Сборная Норвегии имеет 6-матчевую серию в домашних матчах (+4=2-0, 13:4);

Сборная Панамы выиграли лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 3:10);

Сборная Панамы не забивала в трёх из четырёх последних матчей (+1=1-2, 1:7).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"