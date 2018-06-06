Тибо Куртуа: «Харри Кейн — самый опасный игрок в составе сборной Англии»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил, что форвард Харри Кейн является самым опасным футболистом в составе английской сборной.

«У Англии команда с большим количеством талантливых игроков, но нужно следить за несколькими из них.

Харри Кейн — тот, кто забивает более 30 голов каждый год. Он самый опасный игрок сборной Англии», — поделился мнением Куртуа.

Сборная Англии и Бельгии попали в группу G на ЧМ-2018. Между собой команды сыграют 28 июня, в заключительном туре группового этапа.

В сезоне-2017/18 английской премьер-лиги Харри Кейн забил за «Тоттенхэм».

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