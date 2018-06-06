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Тибо Куртуа: «Харри Кейн — самый опасный игрок в составе сборной Англии»
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Тибо Куртуа: «Харри Кейн — самый опасный игрок в составе сборной Англии» 

Sports.ru 1 час назад
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил, что форвард Харри Кейн является самым опасным футболистом в составе английской сборной.
«У Англии команда с большим количеством талантливых игроков, но нужно следить за несколькими из них.
Харри Кейн — тот, кто забивает более 30 голов каждый год. Он самый опасный игрок сборной Англии», — поделился мнением Куртуа.
Сборная Англии и Бельгии попали в группу G на ЧМ-2018. Между собой команды сыграют 28 июня, в заключительном туре группового этапа.
В сезоне-2017/18 английской премьер-лиги Харри Кейн забил за «Тоттенхэм».
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