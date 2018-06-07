Сборная Южной Кореи по футболу сыграла вничью с командой Боливии в товарищеском матче

ТАСС , 7 июня. Футболисты сборной Южной Кореи сыграли вничью с командой Боливии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Встреча состоялась в австрийском Инсбруке и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Южной Кореи продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта турнира южнокорейцы проведут еще один товарищеский матч с командой Сенегала 11 июня.

На групповом этапе мирового первенства сборная Южной Кореи сыграет с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).