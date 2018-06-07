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Сборная Южной Кореи по футболу сыграла вничью с командой Боливии в товарищеском матче
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Сборная Южной Кореи по футболу сыграла вничью с командой Боливии в товарищеском матче 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
ТАСС, 7 июня. Футболисты сборной Южной Кореи сыграли вничью с командой Боливии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Встреча состоялась в австрийском Инсбруке и завершилась со счетом 0:0.
Сборная Южной Кореи продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта турнира южнокорейцы проведут еще один товарищеский матч с командой Сенегала 11 июня.
На групповом этапе мирового первенства сборная Южной Кореи сыграет с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).
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