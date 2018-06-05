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Один удар — один гол. У России 100-процентная реализация в матчах с Австрией и Турцией
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Один удар — один гол. У России 100-процентная реализация в матчах с Австрией и Турцией 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Букмекеры.рф
У сборной России 100-процентная реализация в двух последних контрольных матчах: 1 удар в створ — 1 гол. Сегодня подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Турцией (1:1). Ранее команда потерпела поражение от Австрии (0:1).
Игра с Турцией стала последней для сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Россия — Турция: онлайн-трансляция матча — 5 июня 2018 в 19.00 Все о сборной России по футболу // Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России
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