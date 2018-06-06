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Фернанду Сантуш: «Нынешняя сборная Португалии не уступает той, что выиграла Евро-2016»
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Фернанду Сантуш: «Нынешняя сборная Португалии не уступает той, что выиграла Евро-2016» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что его команда не уступает той, которая выиграла Евро-2016. По его словам, при этом португальцы не будут фаворитами на ЧМ-2018.
— Думаю, что нынешняя сборная не уступает той, что была на Евро-2016, — цитирует A Bola Сантуша. — Я абсолютно уверен в своей команде. Но сравнивать ее с той, что была два года назад, не стоит. Мы знаем, чего ждать от команды. Нужно выложиться по полной программе и сделать все, чтобы Португалия выиграла чемпионат мира.
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