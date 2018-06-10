Начо: в матче с Португалией мы должны выключить Роналду из игры

Защитник сборной Испании Хосе Игнасио Начо рассказал о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира — 2018 против команды Португалии. Об этом сообщает «Советский спорт». "Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду , мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры", — цитирует Начо Marca. Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 15 июня. Ранее португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове, где футболистов и тренеров сборной угостили караваем.