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Начо: в матче с Португалией мы должны выключить Роналду из игры
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Начо: в матче с Португалией мы должны выключить Роналду из игры 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Испании Хосе Игнасио Начо рассказал о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира — 2018 против команды Португалии. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я надеюсь, что у меня будет шанс сыграть против Криштиану Роналду, мы должны сосредоточиться на том, чтобы выключить его из игры", — цитирует Начо Marca.
Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 15 июня.
Ранее португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове, где футболистов и тренеров сборной угостили караваем.
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