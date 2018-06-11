Нападающий Родриго пожелал Роналду и португальцам удачи на ЧМ, кроме матча с испанцами

КРАСНОДАР, 11 июня. / ТАСС /. Нападающий сборной Испании Родриго, который пять лет провел в чемпионате Португалии, выступая за «Бенфику», пожелал сборной этой страны и ее лидеру Криштиану Роналду удачи во всех матчах чемпионата мира по футболу в России, кроме игры с испанцами.

На групповом этапе испанская команда сыграет против сборных Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). «Я желаю Криштиану и сборной удачи во всех матчах, кроме этого (со сборной Испании). Криштиану — один из лучших игроков сейчас и в истории, но мы понимаем, что один игрок не может сделать все за всех, поэтому важно, чтобы они были все вместе», — сказал Родриго на пресс-конференции в Краснодаре где базируется испанская команда.

"Португалия — сборная, которая чувствует себя удобно, играя на контратаках, играет быстро, и против испанцев они будут стараться владеть мячом", — отметил он.

"Да, Португалия — сейчас чемпион Европы и один из фаворитов чемпионата. У них очень хорошие игроки. Но все решается на поле. И все начинается с первого касания мяча", — добавил нападающий.

Родриго отметил, что у сборной Испании в последние годы — понятный стиль игры, вне зависимости от того, как играет соперник. «Я считаю, что у нас хорошая сборная, которая может составить конкуренцию любой команде, — сказал он. — Последние два матча получались не самыми лучшими (1:0 с командой Туниса и 1:1 со швейцарцами — прим. ТАСС), это привлекает наше внимание. И мы постараемся быть более сконцентрированными, чтобы быть готовыми сыграть с любой командой на этом турнире».