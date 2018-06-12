Видео: прибытие сборной Сербии в Россию на ЧМ-2018

Национальная команда Сербии 11 июня прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видео выхода команды из самолёта.

Видео также доступно на «Чемпионате».

После прибытия сборная Сербии отправилась в Светлогорск, на базу «Балтия», где будет располагаться во время предстоящего турнира.

В первом матче группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Сербии сыграет с Коста-Рикой. Встреча пройдёт в Самаре 17 июня. Также сербской национальной команде предстоит провести матчи со Швейцарией (22 июня в Калининграде) и Бразилией (27 июня в Москве).

По итогам отборочного турнира к чемпионату мира–2018 сборной Сербии удалось занять первое место в группе с Ирландией, Уэльсом, Австрией, Грузией и Молдовой, благодаря чему команда напрямую пробилась на мундиаль.