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Видео: прибытие сборной Сербии в Россию на ЧМ-2018
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Видео: прибытие сборной Сербии в Россию на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Национальная команда Сербии 11 июня прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видео выхода команды из самолёта.
Видео также доступно на «Чемпионате».
После прибытия сборная Сербии отправилась в Светлогорск, на базу «Балтия», где будет располагаться во время предстоящего турнира.
В первом матче группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Сербии сыграет с Коста-Рикой. Встреча пройдёт в Самаре 17 июня. Также сербской национальной команде предстоит провести матчи со Швейцарией (22 июня в Калининграде) и Бразилией (27 июня в Москве).
По итогам отборочного турнира к чемпионату мира–2018 сборной Сербии удалось занять первое место в группе с Ирландией, Уэльсом, Австрией, Грузией и Молдовой, благодаря чему команда напрямую пробилась на мундиаль.
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