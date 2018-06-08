Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага

Перед началом матча несколько слов сказали капитаны двух команд. Первый вице-спикер ГД Александр Жуков поприветствовал гостей из Бундестага , которые прибыли в Москву несколькими часами ранее и уже успели провести переговоры с руководством нижней палаты российского парламента.

"У нас уже сложилась за долгие годы хорошая традиция футбольных матчей между Госдумой и Бундестагом, и мы очень рады снова вас видеть в Москве", — сказал Жуков. Он назвал знаменательным то обстоятельство, что матч проходит за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу и пожелал успеха действующим чемпионам. «Мы также уверены, что и наши с вами товарищеские встречи послужат улучшению взаимопонимания между странами», — отметил первый вице-спикер ГД и преподнес капитану немецкой команды Махмуту Оздемиру памятный подарок — статуэтку великого советского вратаря Льва Яшина

"Мы бы хотели в преддверии чемпионата мира дать сигнал дружбы, выразить поддержку тому, чтобы Россия и Германия совместно решали вопросы, совместно находили решение конфликтам во всем мире и чтобы мы совместно вносили вклад в развитие мира, безопасности и благосостояния во всем мире", — ответил Оздемир. Затем он предложил оставить политику и посвятить время футболу.

Российская команда ответила на призыв и сразу пошла на ворота соперника. Уже в начале первого тайма сборная Госдумы заработала два угловых и штрафной. Его исполнил Александр Жуков, но не смог «пробить» немецкого голкипера Томаса Мюллера — полного тезку знаменитого форварда «Баварии».

В первом тайме в команде депутатов был наиболее заметен член комитета по развитию гражданского общества Александр Брыксин , один из его проходов по левому флангу закончился взятием ворот, и счет в матче был открыт. Затем отличился член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог . Вскоре немцы нарушили правила в своей штрафной, но Александр Жуков вновь не смог одолеть Томаса Мюллера — немецкий вратарь раз за разом оправдывал свое громкое футбольное имя и совершал блестящие сейвы, спасая свою сборную от разгромного счета.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 — на последних минутах тайма голкипер сборной Госдумы Юрий Афонин сфолил на нападающем немцев и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал глава немецкой делегации, вице-президент Бундестага Томас Опперман.

Сборная Бундестага запрягала долго, но под конец матча набрала обороты — дублем с игры отличился Махмут Оздемир. Это позволило немцам уйти от разгромного поражения.

Итог — 5:3 в пользу депутатов Госдумы.

По мнению комментатора матча Георгия Черданцева, россиянам помогли не только родные стены и поддержка болельщиков, но и больший игровой опыт.

Справедливости ради стоит отметить, что германская команда прибыла в Москву лишь в пятницу днем и не успела пройти акклиматизацию. Один из игроков даже спрашивал у болельщиков на трибунах шубу, ежась при совсем не летних московских плюс 12. К тому же возможностей для замен у немцев было меньше — всего четверо запасных, включая резервного вратаря. В то время как депутаты Госдумы выставили полноценную сборную в двадцать два человека под руководством заслуженного тренера России Валерия Газзаева

По окончании матча команды покидали поле под овации болельщиков, которые одинаково тепло приветствовали и хозяев, и гостей, вновь подтверждая товарищеский характер прошедшего матча.