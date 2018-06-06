Захари Сираков: У сборной России — сильный тренер. Ей по силам выйти в плей-офф

— Очень хорошо знаю тренера сборной России, его штаб. Это сильные специалисты, ничего страшного в последних результатах команды нет. Чемпионат России завершился в середине мая, сейчас команда находится под нагрузками перед чемпионатом мира, усталость сказывается. Сами футболисты могут допускать мысль, что это лишь товарищеские матчи, никто не хочет получить травму за неделю до турнира.

У России хорошая команда, надеюсь, на чемпионате мира она выступит успешно. В группе собраны сильные соперники, но ей по силам выйти в плей-офф. С Саудовской Аравией будет непросто — это первый матч, будет высокое напряжение, результат будет висеть над игроками, — цитирует Сиракова агентство «Р-Спорт».

На групповом этапе ЧМ сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.