Ещё
Захари Сираков: У сборной России — сильный тренер. Ей по силам выйти в плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

Захари Сираков: У сборной России — сильный тренер. Ей по силам выйти в плей-офф 

Советский спорт 1 час назад
— Очень хорошо знаю тренера сборной России, его штаб. Это сильные специалисты, ничего страшного в последних результатах команды нет. Чемпионат России завершился в середине мая, сейчас команда находится под нагрузками перед чемпионатом мира, усталость сказывается. Сами футболисты могут допускать мысль, что это лишь товарищеские матчи, никто не хочет получить травму за неделю до турнира.
У России хорошая команда, надеюсь, на чемпионате мира она выступит успешно. В группе собраны сильные соперники, но ей по силам выйти в плей-офф. С Саудовской Аравией будет непросто — это первый матч, будет высокое напряжение, результат будет висеть над игроками, — цитирует Сиракова агентство «Р-Спорт».
На групповом этапе ЧМ сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
Советский спорт: последние новости
Жозе Моуринью: Сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2018 со второго места в группе Сборная Коста-Рики разгромила команду Северной Ирландии в товарищеском матче Сборная Словении забила два безответных мяча в ворота Черногории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс19
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ144
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-201857
Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России2
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение