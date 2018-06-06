Федерация хоккея России продлила контракт с тренером молодежной сборной России Брагиным

ТАСС , 6 июня. Федерация хоккея России (ФХР) продлила соглашение с главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Также федерация продлила контракт с Олегом Браташом , который будет работать с олимпийской сборной России. Соглашения рассчитаны на два года с возможность продления еще на два года.

Брагин возглавляет молодежную сборную с 2014 года, ранее он также возглавлял команду в период с 2010 по 2012 год. Под его руководством национальная сборная пять раз выигрывала медали чемпионатов мира (одно золото, три серебра, одну бронзу).

Олимпийская сборная была создана в 2015 году и выполняет роль ближайшего резерва национальной команды. Под руководством Браташа команда выиграла четыре турнира.