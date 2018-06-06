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Сборная России примет участие в Кубке мира по регби
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Сборная России примет участие в Кубке мира по регби 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 июня. Апелляционный комитет Международного регбийного союза отклонил жалобы Федераций регби Испании и Румынии на недопуск национальных сборных этих стран к участию в Кубке мира 2019 года, что оставляет в силе решение союза допустить команду России к участию в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Комитет Международного регбийного союза по спорам 10 мая 2018 года отстранил сборную Румынии от участия в Кубке мира и не допустил команду Испании к участию в стыковых матчах за право попасть на турнир. Данное решение было связано с тем, что команды Румынии и Испании нарушили правила выступления натурализованных игроков за сборные.
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