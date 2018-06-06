Сборная России примет участие в Кубке мира по регби

ТАСС , 6 июня. Апелляционный комитет Международного регбийного союза отклонил жалобы Федераций регби Испании и Румынии на недопуск национальных сборных этих стран к участию в Кубке мира 2019 года, что оставляет в силе решение союза допустить команду России к участию в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комитет Международного регбийного союза по спорам 10 мая 2018 года отстранил сборную Румынии от участия в Кубке мира и не допустил команду Испании к участию в стыковых матчах за право попасть на турнир. Данное решение было связано с тем, что команды Румынии и Испании нарушили правила выступления натурализованных игроков за сборные.