Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в пятницу

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировочное занятие в пятницу на базе в подмосковном Новгорске. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

На поле базы в Новогорске вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионата мира.

Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). 5 июня россияне в Москве провели заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, сыграв вничью со сборной Турции (1:1).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).