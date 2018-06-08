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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в пятницу
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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку в пятницу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировочное занятие в пятницу на базе в подмосковном Новгорске. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
На поле базы в Новогорске вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионата мира.
Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). 5 июня россияне в Москве провели заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, сыграв вничью со сборной Турции (1:1).
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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