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Сборная России провела тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018
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Сборная России провела тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Национальная команда России провела тренировку в Новогорске в преддверии чемпионата мира по футболу.
ЧМ-2018 пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мирового первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).
В этом году сборная России провела четыре товарищеских встречи, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. Российская сборная уступила командам Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1). Ничья была зафиксирована в матче с Турцией (1:1).
Напомним, на чемпионате мира 2014 года, который состоялся в Бразилии, российская команда не вышла из группы.
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