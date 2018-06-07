Сборная России провела тренировку в Новогорске перед ЧМ-2018

Национальная команда России провела тренировку в Новогорске в преддверии чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018 пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мирового первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

В этом году сборная России провела четыре товарищеских встречи, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. Российская сборная уступила командам Бразилии (0:3), Франции (1:3) и Австрии (0:1). Ничья была зафиксирована в матче с Турцией (1:1).

Напомним, на чемпионате мира 2014 года, который состоялся в Бразилии, российская команда не вышла из группы.