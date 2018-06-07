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Озил получил травму и пропустил тренировку сборной Германии
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Озил получил травму и пропустил тренировку сборной Германии 

Советский спорт 46 минут назад
Германия проиграла Австрии и довела безвыигрышную серию до пяти матчей
Как сообщает Bild, полузащитник Месут Озил, ставший автором единственного гола в ворота сборной Австрии (1:2), получил травму ноги. Отмечается, что игрока также беспокоит повреждение спины.
Напомним, 29-летний футболист был заменен на 76-й минуте матча. Источник уверяет, что Озил не тренируется уже четыре дня. Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии, который пройдет в пятницу в Леверкузене.
На чемпионате мира в России сборная Германии выступит в группе F, где сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.
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