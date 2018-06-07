Озил получил травму и пропустил тренировку сборной Германии

Германия проиграла Австрии и довела безвыигрышную серию до пяти матчей

Как сообщает Bild, полузащитник Месут Озил, ставший автором единственного гола в ворота сборной Австрии (1:2), получил травму ноги. Отмечается, что игрока также беспокоит повреждение спины.

Напомним, 29-летний футболист был заменен на 76-й минуте матча. Источник уверяет, что Озил не тренируется уже четыре дня. Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии, который пройдет в пятницу в Леверкузене.

На чемпионате мира в России сборная Германии выступит в группе F, где сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.