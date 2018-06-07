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Пеле: «Сборная Бразилии еще не команда»
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Пеле: «Сборная Бразилии еще не команда» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Легендарный бразилец Пеле выразил сомнения в том, что на ЧМ-2018 сборная Бразилии способна выступить успешно. По его словам, команде не хватает коллективного взаимодействия.
— Я очень уверен в способностях Тите, — цитирует AFP Пеле. — Но беспокоит только одна вещь: до чемпионата мира осталось несколько дней, а у нас нет подходящей команды. Индивидуально все игроки очень хороши. Но мы не команда. Команда не должна опираться на одного Неймара. Он один из лучших в мире. Сейчас он стал более зрелым, у него больше опыта, но в одиночку он не выиграет чемпионат мира.
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