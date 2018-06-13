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Видео: тренировка сборной Хорватии в Рощино
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Видео: тренировка сборной Хорватии в Рощино 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Реальное время
Сборная Хорватии 12 июня провела открытую тренировку в Рощино, на занятии присутствовало 500 зрителей.
Видео также доступно на «Чемпионате».
Сборная Хорватии прилетела в Россию сегодня, 11 июня. На время проведения турнира национальная команда будет жить в Ильичёво и Рощино (Ленинградская область). Чемпионат мира—2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Нигерии (16 июня), Аргентины (21 июня) и Исландии (26 июня).
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