Видео: тренировка сборной Хорватии в Рощино

Сборная Хорватии 12 июня провела открытую тренировку в Рощино, на занятии присутствовало 500 зрителей.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Сборная Хорватии прилетела в Россию сегодня, 11 июня. На время проведения турнира национальная команда будет жить в Ильичёво и Рощино (Ленинградская область). Чемпионат мира—2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Нигерии (16 июня), Аргентины (21 июня) и Исландии (26 июня).