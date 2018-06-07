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Кроос: «Чемпионат мира — высокая мотивация, иначе я бы больше не играл»
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Кроос: «Чемпионат мира — высокая мотивация, иначе я бы больше не играл» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал, насколько он и команда мотивированы перед чемпионатом мира 2018 года в России.
«Конечно, чемпионат мира — это высокая мотивация, иначе я бы больше не играл. Особенно, когда вы отправляетесь на чемпионат мира с такой сильной командой.
Мы закончили сезон с огромным успехом. Теперь мы начинаем все заново. Иногда это не так просто. В любом случае, подготовка к турниру с такой командой радует меня», — цитирует Крооса пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Сборная Германии на ЧМ-2018 сыграет в группе F вместе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. Немцы являются действующими обладателями Кубка мира.
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