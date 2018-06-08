Футболисты «Ростова» не смогли помочь сборной Исландии обыграть Гану 

Сборная Исландии по футболу сыграла вничью с национальной командой Ганы в рамках контрольного матча. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает "Советский спорт".
В составе хозяев поля авторами забитых мячей стали Кари Арнасон и Альфред Финнбогасон.
У команды Ганы голевыми действиями отметились Касим Нуху и Томас Парти.
В матче приняли участие трое исландских футболистов «Ростова»: Рагнар Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон, а также Сверрир Ингасон, который вышел на замену во второй половине встречи.
Сборная Исландии сыграет на чемпионате мира — 2018 в России в группе D с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии. Ганские футболисты на мундиаль не квалифицировались.
Товарищеский матч Исландия — Гана — 2:2 Голы: 1:0 — Арнасон — 6, 2:0 — Финнбогасон — 40, 2:1 — Нуху — 66, 2:2 — Парти — 87