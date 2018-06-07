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Эдуард Кокшаров: Игрокам важно сохранить силы и эмоции на обе игры с Чехией
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Эдуард Кокшаров: Игрокам важно сохранить силы и эмоции на обе игры с Чехией 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров рассказал о готовности команды к отборочным матчам чемпионата мира с Чехией.
«Можно сказать, у нас было только три дня на подготовку к матчам с Чехией, потому что в полном составе мы собрались только 4 июня, когда приехали ребята из бундеслиги, — приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. — Но условия такие, какие есть. В эти три дня мы пытались вместить то, что команда обычно выполняет в течение десяти, и теперь посмотрим, какой будет результат.
Заметно, что у игроков много эмоций и огромное желание как можно скорее ринуться в бой. Это хорошо, но я призываю к тому, чтобы при этом команда сохраняла «холодную голову». Объяснил ребятам, что нам предстоит провести два матча против Чехии, поэтому важно сохранить силы и эмоции на обе игры».
Напомним, первый матч с Чехией пройдет 8 июня в Пльзени, ответный — 12 июня в Перми.
Победитель по сумме двух игр выйдет в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет 9-27 января в Копенгагене, Хернинге (Дания), Берлине, Кельне, Мюнхене и Гамбурге (Германия).
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