Эдуард Кокшаров: Игрокам важно сохранить силы и эмоции на обе игры с Чехией

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров рассказал о готовности команды к отборочным матчам чемпионата мира с Чехией.

«Можно сказать, у нас было только три дня на подготовку к матчам с Чехией, потому что в полном составе мы собрались только 4 июня, когда приехали ребята из бундеслиги, — приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. — Но условия такие, какие есть. В эти три дня мы пытались вместить то, что команда обычно выполняет в течение десяти, и теперь посмотрим, какой будет результат.

Заметно, что у игроков много эмоций и огромное желание как можно скорее ринуться в бой. Это хорошо, но я призываю к тому, чтобы при этом команда сохраняла «холодную голову». Объяснил ребятам, что нам предстоит провести два матча против Чехии, поэтому важно сохранить силы и эмоции на обе игры».

Напомним, первый матч с Чехией пройдет 8 июня в Пльзени, ответный — 12 июня в Перми.

Победитель по сумме двух игр выйдет в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет 9-27 января в Копенгагене, Хернинге (Дания), Берлине, Кельне, Мюнхене и Гамбурге (Германия).