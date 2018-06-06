Игрок из Саудовский Аравии не знает ни одного футболиста сборной России

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим рассказал, что не знает ни одного футболиста из сборной России, с которой его команде предстоит встретиться в первом матче грядущего чемпионата мира.

«Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом» — заявил хавбек в интервью «Р-Спорту».

Говоря о сильных сторонах предстоящего соперника, аравийский футболист назвал только поддержку болельщиков на домашнем турнире. Однако уточнил, что главный тренер команды пока ещё не проводил со своими подопечными детальный предматчевый разбор.

Напомним, матч между сборными России и Саудовский Аравии состоится в Москве 14 июня в 18:00 по местному времени.

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