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Путин: «Будем рассчитывать на то, что сборная России выстрелит на предстоящем Чемпионате Мира»
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Путин: «Будем рассчитывать на то, что сборная России выстрелит на предстоящем Чемпионате Мира» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Я помню свой диалог с тренером сборной России по дзюдо. В преддверии Олимпиады в Лондоне он мне сказал, что главный старт — Олимпийские игры. А мы тогда средне выступили на чемпионате Европы. И на Олимпиаде тогда наши выступили так, как никогда за всю историю игр, даже лучше Японии. Будем рассчитывать на то, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит и покажет свои лучшие качества", — приводит слова главы государства sport24.ru.
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