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Как играет сборная России Станислава Черчесова. Чисто тактический разбор
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Как играет сборная России Станислава Черчесова. Чисто тактический разбор 

Чемпионат.com 56 минут назад
Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Разбор игры национальной команды был поделён на четыре пункта: схема, фишка, ключевые игроки и слабое место. Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Летом 2017 года сборная приняла участие в розыгрыше Кубка конфедераций, по итогам которого не смогла выйти из группы.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.
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