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Сборная России по футболу тренируется в полном составе
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Сборная России по футболу тренируется в полном составе 

ТАСС 1 час назад
НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу начала тренировку в четверг в полном составе. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
Команда Станислава Черчесова во вторник провела товарищеский матч со сборной Турции (1:1) в Москве, после которого игроки получили выходной.
В четверг на поле базы в Новогорске вышли все 23 футболиста, вошедшие в заявку команды на чемпионат мира.
Сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира 19 мая. С 20 мая команда тренировалась в Австрии, где 30 мая сыграла с местной сборной (0:1). На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российская команда сыграет в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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