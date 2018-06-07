Данилова: матч с англичанками определит шансы российских футболисток на попадание на ЧМ

МОСКВА, 7 июня. / ТАСС /. Матч отборочного раунда чемпионата мира 2019 года с командой Англии будет очень интересным и определит перспективы женской сборной России по футболу в борьбе за попадание на чемпионат мира 2019 года. Такое мнение журналистам высказала нападающая российской национальной команды Елена Данилова

Встреча отборочного раунда чемпионата мира 2019 года между женскими сборными России и Англии состоится в пятницу на московской «Сапсан-Арене», начало игры — 19:00 мск. В четверг российская команда провела предматчевую тренировку.

"Английская команда — это топ-сборная, очень сильный соперник, они показывают интересный и атакующий футбол. Думаю, завтра будет очень интересный матч, потому что у себя дома мы не собираемся проигрывать", — сказала Данилова.

Прошлая встреча команд в сентябре 2017 года завершилась выездным поражением россиянок со счетом 0:6, однако сборная России смогла абстрагироваться от негативных воспоминаний. «Команда абстрагировалась, у нас было много теоретических занятий, сборную Англии полностью изучили, думаю, мы справимся с их натиском. [В сентябрьском матче] было много ошибок в обороне, потеря концентрации, но завтра это все исправим и будем стараться забить гол», — отметила Данилова. «Я больше концентрировала внимание на игроках сборной, а не на их тренере (Филе Нэвилле, который возглавил английскую команду в январе — прим. ТАСС), это не моя работа», — добавила она.

Сборная России с семью очками занимает третье место в своей группе, имея на один сыгранный матч меньше, чем у соперников. Англичанки возглавляют группу (13 очков после пяти матчей), на втором месте команда Уэльса (11), сборные Боснии и Герцеговины (3) и Казахстана (0) занимают четвертую и пятую позицию соответственно. «Завтрашний матч очень многое покажет, поэтому после игры будут понятны наши перспективы [на попадание на чемпионат мира]», — заключила Данилова.

В финальную часть женского чемпионата мира выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Турнир пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.