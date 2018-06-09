Ещё
Тренер женской сборной Англии оценил игру команды России в матче отбора к ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер женской сборной Англии оценил игру команды России в матче отбора к ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира против команды России, сообщает "Советский спорт".
"На самом деле мы играли не так хорошо, как ожидалось. К концу первого тайма у меня даже появилось ощущение, что мы проигрываем, несмотря на то, что счет был в нашу пользу.
У нас были большие ожидания, мы понимаем, что на нас возлагают серьезные надежды. Мы заработали себе серьезную репутацию. Я отсматривал все последние матчи сборной России. Считаю, что команда растет, меняет стиль игры. Поэтому мы, конечно, относимся к нашему сопернику с большим уважением", — цитирует Невилла официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Специалист добавил, что в матче против сборной Уэльса английская команда поменяет свой стиль игры.
Сборная Англии одержала победу над командой России со счетом 3:1.
Газета.Ru: последние новости
Жирков покинул тренировку сборной России по футболу из-за повреждения Российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы - 2018 Моуринью верит в выход сборной России из группы чемпионата мира - 2018
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад объявил о провале бойкота ЧМ–201811
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе13
Овечкин обезумел от счастья после победы55
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко23
Земфире запретили выступать в России91
Видео
Запад объявил о провале бойкота ЧМ–2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение