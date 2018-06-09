Тренер женской сборной Англии оценил игру команды России в матче отбора к ЧМ

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира против команды России, сообщает "Советский спорт"

"На самом деле мы играли не так хорошо, как ожидалось. К концу первого тайма у меня даже появилось ощущение, что мы проигрываем, несмотря на то, что счет был в нашу пользу.

У нас были большие ожидания, мы понимаем, что на нас возлагают серьезные надежды. Мы заработали себе серьезную репутацию. Я отсматривал все последние матчи сборной России. Считаю, что команда растет, меняет стиль игры. Поэтому мы, конечно, относимся к нашему сопернику с большим уважением", — цитирует Невилла официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Специалист добавил, что в матче против сборной Уэльса английская команда поменяет свой стиль игры.

Сборная Англии одержала победу над командой России со счетом 3:1.