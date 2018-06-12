Видео: сборная Франции провела открытую тренировку в преддверии ЧМ-2018

11 июня национальная сборная Франции провела первую открытую тренировку в подмосковной Истре.

Видео также доступно на «Чемпионате».

ЧМ-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва). На чемпионате мира в 2014 году, который прошёл в Бразилии, французская сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Германии (0:1). На домашнем Евро-2016 французам удалось выйти в финал.