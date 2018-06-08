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Невилл: футболистка Данилова стала лучшим игроком сборной России в матче с англичанками
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Невилл: футболистка Данилова стала лучшим игроком сборной России в матче с англичанками 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Футболистка Елена Данилова была лучшей в составе сборной России в отборочном матче ЧМ-2019 против команды Англии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер английской сборной Фил Невилл.
Сборная России в пятницу уступила англичанкам со счетом 1:3 в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2019 года. Встреча прошла в Москве на «Сапсан-Арене». Единственный гол в составе россиянок забила 30-летняя нападающая Данилова.
"Мы играли не так хорошо, как ожидалось, теряли позиции, порой складывалось впечатление, что мы проигрываем, хотя мы вели в счете. К сожалению, на данный момент в команде нет нескольких важных игроков, поэтому на сборах до матча пришлось многое нарабатывать", — сказал Невилл. «Мы очень уважаем сборную России, они проделали серьезную работу. Особенно хотелось бы выделить 15-го номера [Елену Данилову], она, безусловно, лучший российский игрок сегодня», — добавил тренер англичанок.
41-летний Невилл отметил, что рассчитывает на успешную игру сборной России в матче против команды Уэльса — главного соперника англичанок за гарантированное попадание на чемпионат мира. «У нас всегда большие ожидания, ведь мы заработали себе серьезную репутацию, на нас возлагают большие надежды. В следующей игре с Уэльсом мы собираемся полностью поменять стиль игры и подловить соперника на этом. При этом я попросил менеджера сборной России, чтобы российская команда забила побольше голов Уэльсу и помогла нам напрямую попасть на чемпионат», — с улыбкой заключил Невилл.
Сборная Англии с 16 очками после шести матчей возглавляет группу, на два балла опережая команду Уэльса, также сыгравшую шесть игр. Следом идут россиянки с семью очками после пяти матчей, на четвертом месте — сборная Боснии и Герцеговины с тремя баллами (6), на пятом — сборная Казахстана, не набравшая очков в пяти матчах. В финальную часть женского чемпионата мира выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.
Следующий матч отборочного цикла сборная Англии проведет с командой Уэльса на выезде 31 августа, сборная России 12 июня также сыграет против команды Уэльса в гостях. Женский чемпионат мира по футболу пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.
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