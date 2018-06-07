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Невилл: «Сапсан-Арена» является потрясающим местом для матчей женских футбольных сборных
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Невилл: «Сапсан-Арена» является потрясающим местом для матчей женских футбольных сборных 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московская «Сапсан-Арена» является потрясающим стадионом для женского футбола, а местные болельщики помогут сборной России показать хорошую игру в матче с командой Англии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер английской команды Фил Невилл.
Встреча отборочного раунда чемпионата мира 2019 года между женскими сборными России и Англии состоится в пятницу на «Сапсан-Арене», начало — 19:00 мск. В четверг команды провели предматчевые тренировки.
"Естественно, предстоит ответственная игра, она очень важна для нас, — сказал Невилл. — Обе команды хотят квалифицироваться на чемпионат мира, обе хотят выиграть. Мы уважаем команду России и надеемся, что получится красивая борьба. Думаю, болельщики, которые завтра придут, будут довольны игрой, вдобавок арена просто потрясающая для женского футбола".
Прошлая встреча команд в сентябре 2017 года завершилась домашней победой англичанок со счетом 6:0. «Я думаю, что получатся разные игры. Завтра матч будет сложным, тем более Россия играет дома и очень мотивирована выступить лучше при своих болельщиках. Мы сконцентрировались на том, чтобы наши футболистки играли как можно сильнее, ведь у нас молодая команда и все заинтересованы, чтобы себя показать. Для меня важно, что они все собраны, тем более это последняя игра сезона», — заключил Невилл.
Сборная Англии с 13 очками после пяти матчей возглавляют группу, россиянки с семью очками после четырех игр идут на третьей строчке. По пять матчей также провели сборные Уэльса (11 очков, второе место), Боснии и Герцеговины (3 очка, четвертое место) и Казахстана (0 очков, пятое место). В финальную часть женского чемпионата мира выйдут победители семи отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.
Турнир пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.
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