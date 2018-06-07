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Пауло Дибала: Месси — невероятный игрок, у которого можно только учиться
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Пауло Дибала: Месси — невероятный игрок, у которого можно только учиться 

Советский спорт 7 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
«Однажды я сказал своим друзьям, что мечтаю сыграть на чемпионате мира. Я боролся за право оказаться в сборной Аргентины. Честно говоря, четыре года назад я и не мог себе представить, что окажусь в команде.
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Что касается Месси, то Лео всегда был моим кумиром. Я восхищался его игрой. Месси — невероятный игрок, у которого можно только учиться.
Наши планы? Мы хотим выйти в финал, но для этого нужно обыграть лучшие команды мира — Бразилию, Испанию и Францию», — цитирует Дибалу TyC Sports.
На групповом этапе ЧМ-2018, который пройдет в России, сборная Аргентины сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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