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Дубль Гуэдеша помог Португалии разгромить Алжир
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Дубль Гуэдеша помог Португалии разгромить Алжир 

LiveSport.Ru 54 минуты назад
Сборная Португалии одержала крупную победу над командой Алжира (3:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лиссабоне.
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