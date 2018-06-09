Мужская сборная России по баскетболу 3x3 выиграла один из двух матчей на старте КМ

ТАСС , 9 июня. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 одержала одну победу в двух субботних матчах на Кубке мира, который проходит на Филиппинах.

Стадия плей-офф, в которую выходят по две лучшие команды из каждой группы, пройдет 12 июня.

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.