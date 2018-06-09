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Мужская сборная России по баскетболу 3x3 выиграла один из двух матчей на старте КМ
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Мужская сборная России по баскетболу 3x3 выиграла один из двух матчей на старте КМ 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 9 июня. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 одержала одну победу в двух субботних матчах на Кубке мира, который проходит на Филиппинах.
Россияне победили команду Бразилии со счетом 20:16, но проиграли канадцам (17:20). Сборная России, за которую выступают Илья Александров, Дмитрий Коршаков, Виктор Павленко, Максим Дыбовский, после двух матчей занимает второе место в группе C. В понедельник россияне сыграют со сборными Филиппин и Монголии.
Стадия плей-офф, в которую выходят по две лучшие команды из каждой группы, пройдет 12 июня.
Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.
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