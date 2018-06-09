Ещё
Россия стартовала с двух побед на чемпионате мира «три на три»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия стартовала с двух побед на чемпионате мира «три на три» 

Советский спорт 2 часа назад
Женская сборная России одержала две победы на старте чемпионата мира по баскетболу «три на три» на Филиппинах.
В первой игре российская команда была сильнее сборной Уганды (22:8), после чего обыграла Андорру (21:9). В обоих матчах самой результативной в составе сборной России стала Людмила Сапова, набравшая в сумме 18 очков.
В понедельник Россия проведет еще два матча в своей группе — с Ираном и США. Для выхода в четвертьфинал необходимо занять первое или второе место.
Добавим, что женская сборная России является действующим чемпионом мира.
Филиппины
Чемпионат мира «3x3»
Женщины
Групповой этап
Группа C  1-й тур  Россия — Уганда — 22:8  Россия: Сапова (8), Лешковцева (6), Логунова (6), Столяр (2).
2-й тур  Андорра — Россия — 9:21  Россия: Сапова (10), Лешковцева (7), Логунова (4), Столяр (0).
Советский спорт: последние новости
Сергей Шишкарев: Поедем во Францию выигрывать чемпионат Европы Жозе Моуринью: Сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2018 со второго места в группе Сборная Словении забила два безответных мяча в ворота Черногории
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин возвращается на телевидение14
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко32
У россиян «выпали глаза» от клипа к ЧМ-20185
«Путин одержал огромную философскую победу»623
Овечкин обезумел от счастья после победы63
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение