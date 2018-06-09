Россия стартовала с двух побед на чемпионате мира «три на три»

Женская сборная России одержала две победы на старте чемпионата мира по баскетболу «три на три» на Филиппинах.

В первой игре российская команда была сильнее сборной Уганды (22:8), после чего обыграла Андорру (21:9). В обоих матчах самой результативной в составе сборной России стала Людмила Сапова , набравшая в сумме 18 очков.

В понедельник Россия проведет еще два матча в своей группе — с Ираном и США. Для выхода в четвертьфинал необходимо занять первое или второе место.

Добавим, что женская сборная России является действующим чемпионом мира.

Филиппины

Чемпионат мира «3x3»

Женщины

Групповой этап

Группа C 1-й тур Россия — Уганда — 22:8 Россия: Сапова (8), Лешковцева (6), Логунова (6), Столяр (2).

2-й тур Андорра — Россия — 9:21 Россия: Сапова (10), Лешковцева (7), Логунова (4), Столяр (0).