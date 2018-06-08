Женская сборная России по баскетболу 3х3 начинает защиту титула чемпиона мира

ТАСС , 8 июня. Кубок мира по баскетболу 3х3 стартует в пятницу на Филиппинах. Женская сборная России будет защищать чемпионский титул, завоеванный год назад на турнире во Франции.

На Кубке мира, который пройдет в пригороде Манилы Бокаю, примут участие по 20 мужских и женских команд, включая две российские сборные. В состав мужской команды вошли Илья Александров , Максим Дубровский, Дмитрий Коршаков Виктор Павленко . На предварительной стадии команда сыграет в группе С, где ее соперниками станут сборные Бразилии, Канады, Филиппин и Монголии.

Матчи предварительной стадии пройдут 8-11 июня, по две лучшие команды из каждой из четырех групп выходят в четвертьфинал. Плей-офф запланирован на 12 июня.

Мужская сборная России единственный раз выиграла медали четыре года назад на Кубке мира, прошедшем в Москве, когда в матче за третье место победила литовцев. Год назад во французском Нанте российская команда в 1/4 финала уступила будущим серебряным призерам из Нидерландов. Из состава команды годичной давности в ней остался лишь 36-летний Илья Александров.

Участникам предстоят три конкурса

Помимо командных турниров среди мужчин и женщин, на Кубке мира состоятся индивидуальные конкурсы — по броскам сверху у мужчин, владению мячом у женщин и дальним броскам среди смешанных пар.

Кубок мира пройдет на «Филиппины-Арене», которая может вместить до 55 тыс. зрителей, она расположена в туристической зоне «Сьюдад-Виктория» севернее Манилы. На турнире выступают команды, принимающие участие в Мировом туре 3х3 Международной федерации баскетбола (FIBA).

Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.

Кубок мира по баскетболу 3х3 проводится под эгидой FIBA с 2012 года (в 2013 году турнир не состоялся). У мужчин трижды побеждала команда Сербии, в том числе и в прошлом году в Нанте, когда сербы в финале обыграли сборную Нидерландов. У женщин два титула у команды США, по разу Кубок мира выиграли баскетболистки Чехии и России. Россиянки также являются чемпионками Европы, они победили в прошлом году на турнире в Амстердаме.