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Сборная Исландии с тремя игроками «Ростова» в составе упустила победу над Ганой
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Сборная Исландии с тремя игроками «Ростова» в составе упустила победу над Ганой 

Чемпионат.com 1 час назад
В рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная Исландии провела товарищеский матч с командой Ганы. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев голы на свой счёт записали Кари Арнасон и Альфред Финнбогасон, а за Гану отличились Касим Нуху и Томас Парти. Участие в этом матче приняли все три игрока «Ростова» в составе сборной Исландии: Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон вышли в стартовом составе, а Сверрир Ингасон появился на поле во втором тайме.
На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.
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