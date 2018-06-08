Сборная Исландии с тремя игроками «Ростова» в составе упустила победу над Ганой

В рамках подготовки к чемпионату мира — 2018 сборная Исландии провела товарищеский матч с командой Ганы. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 2:2.

На ЧМ-2018 сборная Исландии выступит в одной группе с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.