Сборная Чили сыграла вничью с Польшей, уступая по ходу матча со счётом 0:2

Национальная команда Польши провела товарищеский поединок со сборной Чили в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Познани на стадионе «ИНЕА — Мейски» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий Роберт Левандовски отличившийся на 30-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество поляков удвоил полузащитник Пётр Зелиньски. До перерыва сборная Чили сократила разницу в счёте благодаря точному удару хавбека Диего Вальдеса . Точку в матче поставил защитник Миико Альборноз в середине второго тайма.

На групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда Польши сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.