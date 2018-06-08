Ещё
Сборная Чили сыграла вничью с Польшей, уступая по ходу матча со счётом 0:2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Чили сыграла вничью с Польшей, уступая по ходу матча со счётом 0:2 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Национальная команда Польши провела товарищеский поединок со сборной Чили в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Познани на стадионе «ИНЕА — Мейски» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал нападающий Роберт Левандовски отличившийся на 30-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество поляков удвоил полузащитник Пётр Зелиньски. До перерыва сборная Чили сократила разницу в счёте благодаря точному удару хавбека Диего Вальдеса. Точку в матче поставил защитник Миико Альборноз в середине второго тайма.
На групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда Польши сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.
Чемпионат.com: последние новости
Жирков вернулся к занятиям в общей группе сборной России Видео: сборная США готовится к товарищескому матчу с Францией Видео: сборная Австралии готовится к товарищескому матчу с Венгрией
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступил с заявлением по ЧМ-2018164
Овечкин обезумел от счастья после победы45
Земфире запретили выступать в России89
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко23
Испанские футболисты восхитились своей базой в России
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение