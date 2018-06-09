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Сборная Польши сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче
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Сборная Польши сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Встреча, прошедшая в Познани, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Петр Зелиньски. У гостей мячи забили Диего Вальдес и Миико Альборноз.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала, Колумбии и Японии.
Ранее сообщалось, что сборная Германии обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче перед чемпионатом мира — 2018 в России.
Футбол. Товарищеский матч Польша — Чили — 2:2 Голы: 1:0 — Левандовски, 30; 2:0 — Зелиньски, 34; 2:1 — Вальдес, 38; 2:2 — Альборноз, 56
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