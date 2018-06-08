Уругвайские футболисты разгромили сборную Узбекистана в товарищеском матче (видео)

Сборная Уругвая по футболу одержала уверенную победу над командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами отметились Джорджиан де Арраскаэта (32-я минута), Луис Суарес (54, с пенальти) и Хосе Мария Хименес (73). На 80-й минуте с поля был удален защитник гостей Акрам Комилов.

Сборная Уругвая провела последний матч перед чемпионатом мира. На групповом этапе турнира она сыграет с командами Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара). Сборная Узбекистана на мировое первенство не квалифицировалась.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.