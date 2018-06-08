Ещё
«Омск Здесь» публикует расписание трансляций матчей ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Омск Здесь» публикует расписание трансляций матчей ЧМ-2018 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Почти все игры будут показываться на большом экране стадиона «Красная звезда». В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч открытия чемпионата мира по футболу. Матч, который начнется в 21:00 по омскому времени, будет транслироваться на большом экране в манеже стадиона «Красная звезда».
Помимо матчей сборной России, здесь будут транслироваться практически все игры, которые будут проходить во время первенства. Исключения составят лишь те игры, которые будут идти в одно время — в таком случае один матч будет показываться на экране стадиона, а другой — в стоящем рядом кафе.
Отметим, что сборная России в рамках группового турнира проведет, как и любая другая команда, три матча. Начнется турнир с игры россиян со сборной Саудовской Аравии, следующими соперниками нашей команды станут египтяне (матч состоится 19 июня в 23:59 по омскому времени), а завершится групповая стадия противостоянием со сборной Уругвая (25 июня в 20:00 по омскому времени).
Если наша команда сумеет выбраться из группы, то на выходе из нее, на этапе 1/8 финала, ее будет ожидать суровые соперники — фавориты своей группы сборных Португалия или Испания.
Омск Здесь: последние новости
Омичам разрешат пить пиво и смотреть чемпионат мира по футболу Омский "Авангард" обменял Артура Лауту на вратаря из уфимского клуба Александр Шлеменко: "Мы не сможем проводить в Омске крупные турниры"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Земфире запретили выступать в России68
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко21
Овечкин обезумел от счастья после победы31
«Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ1
Названа самая сильная группа на ЧМ1
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение