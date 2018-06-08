«Омск Здесь» публикует расписание трансляций матчей ЧМ-2018

Почти все игры будут показываться на большом экране стадиона «Красная звезда». В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч открытия чемпионата мира по футболу. Матч, который начнется в 21:00 по омскому времени, будет транслироваться на большом экране в манеже стадиона «Красная звезда».

Помимо матчей сборной России, здесь будут транслироваться практически все игры, которые будут проходить во время первенства. Исключения составят лишь те игры, которые будут идти в одно время — в таком случае один матч будет показываться на экране стадиона, а другой — в стоящем рядом кафе.

Отметим, что сборная России в рамках группового турнира проведет, как и любая другая команда, три матча. Начнется турнир с игры россиян со сборной Саудовской Аравии, следующими соперниками нашей команды станут египтяне (матч состоится 19 июня в 23:59 по омскому времени), а завершится групповая стадия противостоянием со сборной Уругвая (25 июня в 20:00 по омскому времени).

Если наша команда сумеет выбраться из группы, то на выходе из нее, на этапе 1/8 финала, ее будет ожидать суровые соперники — фавориты своей группы сборных Португалия или Испания.