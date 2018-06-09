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Ибрагимович нашел виновных в непопадании в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018
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Ибрагимович нашел виновных в непопадании в заявку сборной Швеции на ЧМ-2018 

Газета.Ru 9 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что он не поехал на чемпионат мира по футболу 2018 года в России из-за шведских журналистов, сообщает "Советский спорт".
"Такой менталитет у местных СМИ, к сожалению. У меня же нет типичного шведского имени, поведения и характера. Но они забывают, что рекорд сборной по-прежнему принадлежит мне. Чемпионат мира — это большой праздник.
Там всегда играют самые лучшие футболисты, но Златана там не будет. Они заявляют, что я не умею работать на команду, но посмотрите на мою карьеру. Я выиграл много трофеев, разве я мог это сделать без команды?" — цитирует нападающего Football Italia.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции сыграет в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.
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