Смолов: считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо 

Нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил свою игру в товарищеских матчах с Австрией (0:1) и Турцией (1:1), а также ответил на вопрос, комфортно ли играть длинными забросами на него.
«Не думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?
Что можем предложить, кроме прессинга? Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.
Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне? Вам виднее — спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть. Не знаю, будем ли смотреть матч Германия — Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.