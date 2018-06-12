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Российские гандболистки сыграют со сборными Франции и Словении на групповом этапе ЧЕ-2018
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Российские гандболистки сыграют со сборными Франции и Словении на групповом этапе ЧЕ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: Прогнозист.ру
ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по гандболу сыграет на групповом этапе чемпионата Европы — 2018 с командами Франции, Черногории и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Соперники россиянок определились в результате жеребьевки, по итогам которой команда попала в группу В. Матчи группового раунда турнира, который пройдет во Франции, россиянки проведут в Нанси.
В группе А (Нант) сыграют сборные Дании, Сербии, Швеции и Польши, в группе С (Монбельяр) — команды Венгрии, Испании, Нидерландов, Хорватии, в квартете D (Брест) — сборные Норвегии (действующий чемпион), Румынии, Германии и Чехии.
Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы. В 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м — серебро.
Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря.
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