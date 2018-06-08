Видео: сборная США готовится к товарищескому матчу с Францией

Сборная США готовится к товарищескому матчу со сборной Франции, который пройдёт 9 июня на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. В преддверии встречи американская команда провела открытую тренировку.

Напомним, сборная США не смогла преодолеть отборочный турнир чемпионата мира — 2018 и пропустит мундиаль.

Сборная Франции на чемпионате мира — 2018 выступит в одной группе с командами Дании, Перу и Австралии. В первом матче турнира подопечные Дидье Дешама встретятся с австралийской сборной (16 июня).

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».