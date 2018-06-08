Российские гандбольные матчи собрали 10 миллионов просмотров в соцсетях за год

Бывший директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Селеменев на форуме Sport Connect в Минске рассказал о продвижении чемпионатов и сборных России в социальных сетях. «В 2016 году мы изучили статистику и увидели, что гандболом в России занимаются 107 221 человек — это почетное место где-то между лаптой, пейнтболом и перетягиванием каната. Хотелось плакать. Руководитель федерации Сергей Шишкарев живет гандболом. Он привел новую команду и сказал: «Делайте что хотите». Задача — вылезти из темной комнаты, где мы играли при пустых трибунах. Как это сделать, если никто не приходит на арены, если про тебя никто не читает, если ты приходишь в СМИ, а тебе говорят: «Чувак, давай денег, если не будет денег, никто не будет писать про гандбол»? Мы приняли маркетинговый регламент, который подсмотрели у КХЛ. Думали, как нам продвигаться, и понимали, что если тебя нет в интернете — тебя нет нигде. Мы пошли во «ВКонтакте» и сделали правильный выбор. В итоге у нас получился серьезный охват в медиа — 7,8 миллиона человек DAU. С кем-то нас связывают дружеские отношения, с кем-то работают другие мотивы. Мы росли вширь благодаря соцсетям. Мы встретились с представителем «ВКонтакте». «Слышал про гандбол?» — «Да» — «Видел или нет» — «Да, на Олимпиаде» — «Отдам тебе все трансляции, обеспечишь трафик? Пущу логотип на форме сборной» — «Да, будет 3 миллиона просмотров в 2017 году». В итоге мы получили 7,5 миллиона просмотров. Потом к нам прибежали «Одноклассники», и в общем сложности мы получили более 10 миллионов просмотров». Отметим, что "Советский спорт" традиционно выступает в качестве информационного партнера форума.