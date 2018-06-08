Сборная «Сокола» обыграла команду «Царицыно»

Женская сборная Спортивной школы олимпийского резерва №27 победила футбольный клуб «Царицыно». Игра состоялась 7 июня на стадионе «Арена — Сокол» в рамках Первенства Москвы по футболу среди девушек.

— В целом матч прошел спокойно. Ситуация поменялась только в последние 30 минут игры: тогда девочки забили два мяча в ворота соперниц. Это наша первая победа за четыре тура Первенства. Нас по этому поводу даже стали называть «самой дружелюбной командой», — поделилась подробностями игры старший тренер отделения женского футбола «Сокола» Валентина Баркова.

По ее словам, в играх приняли участие девушки от 16 до 25 лет.