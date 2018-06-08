Ривалдо: Неймар поможет сборной Бразилии победить на чемпионате мира

«Сегодня Неймар является самым важным игроком в национальной сборной. Уверен, он станет капитаном Бразилии на чемпионате мира. Он играет на позиции 10-го номера. Игрок этой позиции несёт особую ответственность. Это самая требовательная позиция, особенно в истории сборной Бразилии. Уверен, Неймар готов к этому.

Бразилии нужен такой футболист, как Неймар. На поле он придаёт уверенности другим игрокам. О нём говорят больше всех в мире. Уверен, он может быть звездой в сборной Бразилии, которая поможет команде победить на чемпионате мира», — приводит слова Ривалдо Goal.

26-летний Неймар провел за национальную команду 84 матча, в которых забил 54 гола. В минувшем сезоне на счету форварда 30 матчей за «ПСЖ», в которых он забил 28 голов и сделал 17 результативных передач.

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.