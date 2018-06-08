Дворкович: сборная России по футболу должна выходить из группы на чемпионате мира

МОСКВА, 8 июня. / ТАСС /. Футболисты сборной России обязаны проходить групповой этап на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Пройти групповой этап мы обязаны. Наша сборная вполне может успешно сыграть с командами Саудовской Аравии и Египта. Игру команды Уругвая (уругвайцы выиграли в товарищеском матче у команды Узбекистана со счетом 3:0 — прим. ТАСС) я не видел, но, очевидно, что она была на высоком уровне", — сказал Дворкович.

Работу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова стоит судить по конечному результату, отметил Дворкович. «Все тренеры сборных всегда его [давление] испытывают, на домашнем чемпионате мира это очевидно. Результат мы должны увидеть во время чемпионата мира. Помню как [Гус] Хиддинк (главный тренер россиян в 2006-2010 годах. — прим. ТАСС) подводил команду к чемпионату Европы-2008 именно к четвертьфиналу, и надеюсь, то же самое удастся Черчесову», — отметил он.