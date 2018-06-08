Сборная Ирана обыграла команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Ирана по футболу одержала победу над национальной командой Литвы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Карим Ансарифард

На групповой стадии чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко. Литва не пробилась в финальную часть мирового первенства.