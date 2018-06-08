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Сборная Ирана обыграла команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018
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Сборная Ирана обыграла команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Сборная Ирана по футболу одержала победу над национальной командой Литвы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Карим Ансарифард.
На групповой стадии чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Испании, Португалии и Марокко. Литва не пробилась в финальную часть мирового первенства.
Ранее стало известно, что футболист сборной Аргентины Мануэль Лансини пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.
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