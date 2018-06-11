Сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Сочи на чемпионат мира, сообщает ТАСС

Бразильцев встретили иллюминацией флага страны на телебашне и песней в исполнении ансамбля казачьей песни «Любо».

Также футболисты попробовали традиционный каравай. До этого в Москве подобное угощение преподнесли сборной Португалии.

"Каравай гостям преподнесли казаки. Одним из первых, кто попробовал традиционное русское угощение, был Неймар", — сообщили в пресс-службе мэрии города.