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Сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018
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Сборная Бразилии прилетела в Сочи на ЧМ-2018 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Бразилии по футболу прилетела в Сочи на чемпионат мира, сообщает ТАСС.
Бразильцев встретили иллюминацией флага страны на телебашне и песней в исполнении ансамбля казачьей песни «Любо».
Также футболисты попробовали традиционный каравай. До этого в Москве подобное угощение преподнесли сборной Португалии.
"Каравай гостям преподнесли казаки. Одним из первых, кто попробовал традиционное русское угощение, был Неймар", — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018.
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