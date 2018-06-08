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Видео: сборная Австралии готовится к товарищескому матчу с Венгрией
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Видео: сборная Австралии готовится к товарищескому матчу с Венгрией 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Австралии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018. В преддверии товарищеского матча со сборной Венгрии, который пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште 9 июня, команда провела открытую тренировку.
На чемпионате мира — 2018 сборная Австралии сыграет в одной группе с командами Франции, Перу и Дании. В первом для себя матче на мундиале «соккеруз» встретятся со сборной Франции (16 июня).
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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