Видео: сборная Австралии готовится к товарищескому матчу с Венгрией

Сборная Австралии продолжает подготовку к чемпионату мира — 2018. В преддверии товарищеского матча со сборной Венгрии, который пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште 9 июня, команда провела открытую тренировку.

На чемпионате мира — 2018 сборная Австралии сыграет в одной группе с командами Франции, Перу и Дании. В первом для себя матче на мундиале «соккеруз» встретятся со сборной Франции (16 июня).

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».